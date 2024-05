07 maggio 2024 14:45

Stati Uniti, enorme balena spiaggiata lungo la costa del Delaware

Una balena lunga oltre 15 metri si è spiaggiata sulla costa del Delaware, negli Stati Uniti. I video, girati vicino all'Indian River Inlet Bridge nella contea di Sussex, mostrano l'enorme mammifero che giace immobile circondata da curiosi. I funzionari del Marine Education, Research, and Rehabilitation Institute hanno tentato di sedare l'animale, ma non sono riusciti ad avvicinarsi abbastanza a causa dell'alto livello dell'acqua e delle forti onde. La balena non è sopravvissuta