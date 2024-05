07 maggio 2024 14:00

Catania, investono un poliziotto e fuggono in motorino: le immagini dellʼinseguimento

Non si fermano all'alt della Polizia e si danno alla fuga. Durante i controlli predisposti dal Questore di Catania in occasione del 1° maggio, due giovani a bordo di uno scooter hanno dato vita a un inseguimento per la città. I ragazzi sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. Lo scooter è risultato privo di assicurazione e di revisione e il conducente senza patente