07 maggio 2024 16:50

Harry Potter sembra Il Padrino grazie allʼAI

Un'insolita versione di Harry Potter è stata creata grazie all'intelligenza artificiale. Il canale "demonflyingfox" ha ambientato le vicende del celebre maghetto in Sicilia. I personaggi di JK Rowling sono stati ricreati in un'ambientazione stereotipata di fine '800. "Demonflyingfox", infatti, crea video utilizzando i personaggi delle serie tv in ambientazioni insolite e così, in questa clip, Harry Potter sembra uscito da Il Padrino.