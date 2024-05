07 maggio 2024 17:20

Gender reveal, dalla gioia "lancia" il cane: è polemica

L'emozione del gender reveal può dare alla testa. Questo video ha scatenato molte polemiche sui social perché la futura mamma, vedendo il fumo rosa uscire da una lattina, dall'eccitazione ha lanciato in aria il cagnolino che fino a quel momento teneva in braccio. Il povero chihuahua ha fatto un volo in giardino mentre tutti erano intenti a festeggiare.