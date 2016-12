Impara a sostituire lo zucchero

Al naturale è meglio - Impara ad apprezzare il gusto naturale dei cibi. Ancor prima di sperimentare le diverse alternative allo zucchero tradizionale, prova a gustare bevande e alimenti non zuccherati. Un esempio su tutti è il caffè. All'inizio, per chi non è abituato, la tazzina di espresso amaro può risultare davvero non allettante, ma basteranno pochi assaggi per abituare il palato al sapore vero a tutto vantaggio di linea e salute. Questa regola è applicabile anche a tè e tisane non particolarmente aspre.



Succo di mela e frutta - Quando prepari torte e biscotti, puoi sostituire egregiamente lo zucchero aumentando la quantità di frutta o ricorrendo al succo di mela. Se la ricetta non permette questo tipo di sostituzione, punta sullo zucchero integrale grezzo. Attenzione, però, molte varietà di zucchero di canna in commercio sono in realtà composte da zucchero raffinato con aggiunta di melassa. Per andare sul sicuro, scegli la varietà mascobado (elevato potere dolcificante e basso indice glicemico).



Malto di riso - Tra i dolcificanti naturali, alternativi allo zucchero tradizionale, si può provare il malto di riso. Ottimo anche spalmato su gallette di cereali o fette biscottate a colazione, questo tipo di dolcificante non è dannoso per la salute se utilizzato in dosi non eccessive ed è ricco di minerali preziosi.



Sciroppo di agave - Per dolcificare le tisane e il tè, qualora non se ne sopporti il sapore pungente e amaro, si può sostituire lo zucchero con lo sciroppo o succo di agave. Si tratta di un prodotto 100% naturale, dall'indice glicemico medio-basso. Di consistenza liquida, lo sciroppo d'agave si adatta molto bene sia a essere sciolto in bevande (calde o fredde) sia alla preparazione di dolci light o creme.



Sciroppo d'acero - Non solo sui pancake, lo sciroppo d'acero è perfetto anche per dolcificare in modo sano alimenti e bevande destinate a grandi e piccini. Il suo asso nella manica è la ricchezza di sali minerali, utili per rigenerare l'organismo e riequilibrare anche il sistema nervoso.



Evita i dolcificanti sintetici - Benché gli studi scientifici siano contrastanti in merito quando si desidera sostituire lo zucchero è consigliabile preferire dolcificanti di origine vegetale e naturale (compresa la stevia) rispetto a prodotti sintetici. Questi ultimi, inoltre, aumentano il senso di fame e causano gonfiori addominali in chi soffre di meteorismo.