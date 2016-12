Capelli: ecco le tendenze per la prossima primavera-estate

07:00 - Per la stagione che verrà la parola d'ordine in fatto di haisrtyle è semplicità. Le scelte degli stilisti ricadono su capigliature pulite, naturali e molto libere. La donna metropolitana preferisce raccogliere i capelli con la pony tail, conosciuta da tutte come la classica coda di cavallo, o con uno chignon dal tocco bon ton. Raccolti basic, dunque, dove la treccia resta la protagonista numero uno dell'estate.

Acconciature - La New York Fashion Week lo aveva annunciato: la treccia non passerà di moda tanto facilmente. Ed è proprio così. Durante la prossima bella stagione rimane in tutte le sue varianti più diverse, dalle forme più semplici a vere e proprie opere d'arte. Le amanti di questa acconciatura la possono sperimentare in tanti modi: a lisca di pesce, alla francese, a spiga o super morbida e spettinata. Direttamente dagli anni '90, invece, arrivano ghirlande con i fiori, cerchietti per i capelli e fasce elastiche: il ritorno di una moda retrò, ma decisamente pratica soprattutto durante una vacanza al mare. Per chi ama portare i capelli sciolti, invece, le onde morbide sono un must have irrinunciabile: per realizzarle è semplice, basta utilizzare un classico arriccia-capelli per donare volume sulla lunghezza... o sciogliere le trecce.



Tagli - Evviva la donna dai capelli corti. Il comodo caschetto viene reinterpetato in diverse varianti. Basta frangette piene o sfilate e righe laterali: la riga deve essere al centro in perfetto stile hippie. Si preferiscono haircut corti all’insegna di uno stile pratico e d’ispirazione boyish, osando tra i tagli che propongono una graduale rasatura in abbinamento ad una frangia corta segmentata.



Colore - Così come la piega punta sulla semplicità, anche per quanto riguarda il colore si tende a riportare il capello verso la sua tinta naturale. Vengono bandite le sfumature fredde, le pennellate fluo e quelle pastello: questi colori vengono sostituiti dalle diverse gradazioni di castani, biondi, neri, rossi. Lo shatush, però, non passa di moda: almeno nella zona delle punte qualche riflesso è concesso.