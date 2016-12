Cinque pensieri per cambiare ciò che non vuoi più

SII SEVERO CON TE STESSO - Quante volte finiamo per prendere in giro noi stessi e gli altri raccontandoci mezze verità poco calzanti? Scendere a compromessi, soprattutto quando avviene sulle cose davvero importanti, è un'arma a doppio taglio perché ti allontana lentamente dalle tue verità più intime e autentiche. Recupera uno sguardo limpido e onesto sulla tua vita. La prima cosa da fare se desideri attuare un cambiamento è effettuare una profonda analisi di ciò che vivi: è tempo di esami di coscienza e resoconti. Non aver paura, sii spietato e ammetti, almeno di fronte a te stesso, quello che davvero non sopporti più. Quando la chiarezza mentale torna, all'improvviso tutto si illumina di una consapevolezza nuova.



GUARDA IN UNA DIREZIONA NUOVA - Se le modalità di azione e pensiero che utilizzi di solito ti hanno portato qui, significa che c'è qualcosa da cambiare: non è possibile raggiungere orizzonti differenti senza modificare la nostra visione di base. Di frequente ci si trova ancorati a schemi mentali, comportamenti, modi di fare che sono ormai parte di noi da anni e che, tuttavia, non risultano efficaci per il raggiungimento della felicità. Scardina l'abitudine. Osserva gli automatismi in ciò che dici e fai. Inizia a vedere e analizzare le solite situazioni provando a interpretarle attraverso punti di vista diversi: scoprirai che non c'è mai un'unica soluzione. Guardare in una direzione nuova significa darsi la possibilità di pensare e vivere in un altro modo rispetto all'abitudine costruita per anni.



INCONTRA PERSONE POSITIVE - L'impatto delle altre persone può essere travolgente e in grado di determinare un mutamento fondamentale sulle nostre scelte di vita, sia in positivo, sia in negativo. Affrontare un cambiamento pone in una condizione di vulnerabilità, ti troverai necessariamente costretto a venire a contatto con vecchie ferite e ad affrontare parti di te oscure. Evita le persone che tendono a smontare i piani degli altri e vedere tutto nero. Non è detto che gli amici di sempre siano i più adatti a seguire e supportare il cambiamento, anzi qualche volta quando ci si conosce da anni si tende a sviluppare idee eccessivamente definitive sugli altri. Circondati semplicemente di chi ti dà ispirazione e coraggio, voglia di fare, entusiasmo: le persone con una storia difficile alle spalle spesso sono le più risolute e in grado di vedere anche negli altri possibilità nuove e inesplorate.



OSA - Sì, la sconfitta è una possibilità, ma che cosa sarebbe la vita senza il coraggio e la bellezza di averci provato? La verità è che sei già nel flusso del cambiamento, devi solo iniziare a crederci e darti la possibilità di provare. Le resistenze e le barriere mentali di ciò che crediamo impossibile costituiscono l'unico muro fra te e ciò che vuoi. Te lo meriti, inizia a ripeterlo durante la giornata. Apriti alla possibilità che ciò che desideri possa succedere, qui e ora.



DATTI TEMPO - Il momento giusto è adesso: non rimandare. Sgombra la mente, analizza la situazione e focalizza il tuo obiettivo. Abbandona gli schemi mentali abituali come un vestito vecchio, che ora non ti sta più. Sei cresciuto, ora le tue necessità sono differenti, ecco perché sei già pienamente immerso nel flusso della trasformazione. Ma sii dolce con te stesso e usa generosità, ascolto, pazienza: non lasciarti prendere dall'ansia di dover raggiungere tutto e subito. È come in una dieta: esistono anche i giorni in cui si sgarra: l'unica frase da non dire mai è "Tanto ormai". L'acqua scava la roccia perché la sua azione è delicata, impalpabile e al tempo stesso tenace. Sorridi molto, acquisterai leggerezza e consapevolezza che il cambiamento autentico è dentro di te, il resto avviene solo per conseguenza.