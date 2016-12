Cinque pensieri positivi per affrontare un cambiamento col sorriso

07:00 - Un trasloco, la fine di un amore, il contratto di lavoro che finisce: ogni fase dell'esistenza è scandita dal passaggio a una nuova dimensione, in grado di scombinare tutto ciò che si è vissuto fino a quel momento e instaurare un equilibrio differente. Vivere un cambiamento può comportare momenti difficili, perché spesso in fondo all'animo si agitano paure ancestrali, ansie e difficoltà a credere in noi stessi. Ecco allora come imparare a sentirti più forte e scoprire che proprio i momenti più duri insegnano a non mollare.

1) PUOI FARCELA - Fin da piccoli, abbiamo semplicemente bisogno di sentirci ripetere queste due semplici parole. Se durante l'infanzia la mancanza di appoggio a livello familiare si è fatta sentire, impara a lavorare sull'autostima con una profonda analisi su te stessa e a circondati di persone positive che siano di aiuto per pensare al futuro in termini costruttivi. Puoi farcela: è tempo che sia tu a dirlo a te stesso.



2) STO CAMMINANDO - I processi di cambiamento possono essere lunghi e irti di difficoltà, ma è esattamente nei momenti più duri che si scopre di possedere un'energia nuova, più forte e risoluta. Quando senti che la stanchezza sta per invaderti e tutto sembra essere bloccato ripeti a te stesso che stai camminando verso il tuo obiettivo: stai continuando a farlo anche quando ti sembra il contrario. Visualizza la tua immagine mentre cammini o navighi in mare aperto e immagina un punto da raggiungere all'orizzonte: ti aiuterà a focalizzare la tua meta.



3) L'IGNOTO È DIVERTENTE - Sono le nostre resistenze che non ci permettono di cambiare. Una parte di noi desidera cambiare, l'altra è spaventata da ciò che potrebbe accadere. Ecco perché inconsciamente erigiamo una serie di barriere e paletti per difendere lo schema abituale che ci ha contraddistinto fino al momento attuale. Rovescia la prospettiva e adotta lo stile che contraddistingue i bambini, sempre pronti a considerare ogni giornata una nuova avventura: ciò che non conosci può essere divertente già solo per il fatto che ti porterà novità, imprevisti e un pizzico di pazzia rispetto la solita routine.



4) MI GODO CIÒ CHE ACCADE - Saper apprezzare il momento presente è fondamentale ai fini del cambiamento, perché imparare a godersi le cose con consapevolezza profonda aiuta a diventare più creativi, fa vedere strade prima mai considerate e porta ispirazione. Fai in modo di ritagliare ogni giorno un momento in cui isolarti da chi ti circonda e per un attimo, nel silenzio della mente, pensa alla strada percorsa meditando sul punto in cui ti trovi. Guarda con orgoglio ai tuoi progetti, non smettere di nutrire il tuo entusiasmo e ringrazia l'esistenza perché anche attraverso il dolore non ci fa mai smettere di imparare.



5) SOLO IL NUOVO PORTA IL NUOVO - Nuovo: dietro a questo vocabolo può nascondersi lo stress verso ciò che pensiamo di non poter meritare, paura e ansia, un mix letale in grado di uccidere qualsiasi slancio all'azione. Respira profondamente e immagina di inspirare la tua paura, prova a visualizzare i tuoi timori con la forma e i colori che più li rappresentano. Poi, espira e immagina che essi si sciolgano in un turbinio di luce intensa. Quando i metodi di sempre non funzionano più è tempo di cambiare atteggiamento: ecco perché fare pace con l'idea del nuovo e aprirsi a contemplarlo attraverso una modalità positiva è la chiave di un autentico successo.