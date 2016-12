Dieta? quattro regole per cambiare abitudini alimentari

17:18 - Una volta si chiamava prova costume. Oggi sta diventando sempre di più una esigenza di vita sana, di star bene con se stessi, con il proprio corpo e con la propria mente. La perdita dei kg in eccesso comincia (anche) dal comportamento alimentare: seguire queste semplici ma efficaci regole ti permetterà di raggiungere in modo facile gli obiettivi di linea che rispettino corpo e mente.

1 - Compra ciò che ti fa bene - Se vai matta per i biscotti al cioccolato e li mangeresti a tutte le ore in notevole quantità, evita di comprarli. Il fatto di tenerli nella dispensa rappresenta una tentazione in cui è facile cadere. Per soddisfare la voglia di dolce, compra della frutta disidratata o del succo di mela biologico o ancora dei cereali senza zucchero.



2 - Fai la spesa con la regola dell’arcobaleno - Il frigorifero dovrebbe contenere tutti i colori di frutta e verdura di stagione, ricca di sostanze nutritive, sali minerali e vitamine preziosi per la salute. Sperimenta anche sapori nuovi, frutti esotici, dal gusto inaspettato e originale, come ad esempio la papaya o il mangostano, oppure verdure che di solito non compri e non mangi mai.





3 - Pianifica un menu settimanale - All’inizio, per evitare di cadere in tentazione buttandoti su snack fuori pasto o cibi pronti calorici, prova a pianificare un menu settimanale, semplice ma preciso, in modo che tu lo possa seguire. In questo modo comprerai solo gli ingredienti sani che ti servono per comporre i pasti ed evitare di andare “fuori tema” facendoti prendere la mano dai prodotti che vedi sugli scaffali. Quando ci farai l’abitudine, ti risulterà facile.



4 - Crea il tuo fast-food sano e salutare - Togli dalla vista e dalla cucina tutto ciò che può farti ingrassare e che rappresenta un peccato di gola cui non sapresti resistere. Se non hai nulla di “dannoso” a portata di mano, non sarà difficile resistere. Crea il tuo fast-food salutare, cioè cibi appetitosi ma sani. Come? Con frutti di bosco e uno yogurt, oppure una piadina con un velo di hummus (salsa di ceci aromatizzata) o una fettina di salmone o ancora 4 arachidi senza l’aggiunta di sale.