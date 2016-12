In bicicletta per dimagrire con buon umore

Sfrutta le belle giornate per uscire all'aria aperta: per stare in forma in maniera economica, facile e divertente ti basta una bicicletta . Pedalare costituisce un'ottima attività se hai molti chili da smaltire, perché sollecita la muscolatura senza pesare sulle articolazioni. Inoltre, la bici costituisce un mezzo di trasporto ecologico, perfetto per le piccole commissioni, e in grado di darti vitalità riportandoti a un legame di vicinanza con la . Ecco le strategie da seguire.

INIZIA SENZA STRESS - Secondo gli esperti si iniziano a bruciare grassi dopo 25 minuti di bicicletta: se non sei allenato evita di darti obiettivi troppo elevati o finirai per rinunciare dopo breve tempo. Inizia con sedute di 20-30 minuti, poi aumenta lentamente. Uno studio pubblicato sul Journal of Applied Physiology ha evidenziato che bastano due settimane in bicicletta a giorni alterni per aumentare del 36% la capacità di bruciare grassi.



LA STRATEGIA - Tenere d'occhio l'orologio qualche volta può essere frustrante. Cambia modalità d'approccio: concentrati su una meta. Puoi usare la bicicletta per effettuare un percorso oppure raggiungere un luogo determinato, ma essenziale ai fini di un allenamento costante è attivare la tua passione. Scegli zone in grado di sollecitare la tua voglia di esplorare il territorio e privilegia aree verdi lontane dal traffico, dove assaporare la bellezza del paesaggio e rilassarti mentalmente.



QUESTIONE DI TEMPI - Vuoi svegliare il metabolismo? Lavorare su brevi sprint ti permetterà di variare l'esercizio e bruciare più calorie. Terreni accidentati come i sentieri e le strade di campagna costituiscono un ottimo training, ideale per migliorare la resistenza fisica e rassodare la muscolatura, un aspetto importante da considerare durante una fase di dimagrimento.



STILE GREEN - Usa la bici per gli spostamenti brevi e le piccole commissioni di ogni giorno. Oltre a favorire l'ambiente, sarà un modo facile per stare in forma e godere di un rapporto ravvicinato con la natura. Pedalando si attraversa il mondo in una modalità slow in grado di favorire il rilassamento mentale: lo stress si abbassa, le tensioni diminuiscono e subentra un senso di vitalità. Secondo la Harvard Medical School andare in bicicletta può costituire una vera e propria terapia in grado di migliorare i disturbi dell'umore, con effetti positivi su depressione e ansia.



RESISTI ALLA FATICA - Non temere le salite: fanno parte del percorso, ma più ti allenerai, maggiore sarà la facilità e forza con cui riuscirai a superarle. Lo sport aiuta a rapportarsi meglio alle difficoltà, in senso fisico e psicologico. Superare gli ostacoli è appagante e dà la carica per affrontare la strada (e la vita!) con più energia e determinazione. Ricorda che fare fatica è un segnale positivo, perché significa che ti stai mettendo alla prova superando i tuoi limiti. La vera sfida è un corpo allenato e una mente rilassata.