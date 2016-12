Vino rosso e frutti di bosco bruciano le calorie: bastano 340 grammi al giorno

Bastano circa 340 grammi di frutti di bosco e un bicchiere di vino rosso al giorno per frenare l'aumento di peso. E' quanto emerge da una ricerca della Washington State University, pubblicata su International Journal of Obesity, che ha osservato nei topi la trasformazione del grasso bianco in eccesso in grasso "beige", che è in grado di bruciare le calorie. Il merito è del del resveratrolo, un antiossidante che tra gli effetti benefici avrebbe anche quello di combattere l'obesità.