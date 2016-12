Perché alcune persone riescono a rimanere in forma pur mangiando tanto?

07:00 - Abbiamo tutte quell’amica che sembra sconfiggere ogni regola basica della buona alimentazione. Si concede pause pranzo al fast-food, non dice mai di no a una porzione extra di patatine fritte, eppure non ha mai avuto problemi con la bilancia. Chiedersi perché alcune donne hanno questa fortuna - mentre tu, magari, lotti ogni giorno con le calorie e la palestra - è lecito. E può aiutarti a capire qualcosa in più del tuo corpo.

Termogenesi - Una delle spiegazioni che può farti sentire meglio riguardo i tuoi sforzi è la termogenesi. Gli scienziati, infatti, iniziano a spiegare attraverso questo fenomeno le grandi differenze di peso tra persone che hanno lo stesso stile di vita e di alimentazione. La termogenesi è un meccanismo che permette al grasso bruno presente nel tuo corpo di bruciare calorie. Con riferimento all’alimentazione, esso agisce come risposta agli alimenti che ingerisci e - sebbene in parte possa essere controllato aumentando, per esempio, l’assunzione di proteine - cambia da persona a persona.



Metabolismo veloce - Le persone molto magre (a dispetto della loro dieta) potrebbero avere un metabolismo veloce e un’alta percentuale di muscolatura magra. Il muscolo ha bisogno di più calorie del grasso per essere mantenuto: in pratica, più muscoli hai più calorie bruci (anche a riposo!). Se per natura non sei dotata di una buona muscolatura, acquisirla con l’allenamento può essere faticoso. Però i risultati che raggiungerai potranno compensare lo sforzo e l’impegno. Una volta, infatti, che avrai raggiunto una buona massa magra sarà sempre più facile mantenere la linea.



Il fattore genetico - È dimostrato che il peso corporeo, oltre che dallo stile di vita, è influenzato da un ormone: la leptina. Quest’ormone è responsabile della regolazione dell’appetito e influisce direttamente sulla capacità di sentirti sazi. Una persona che a tavola non rinuncia a nulla ma che non presenta problemi riguardo alla produzione di leptina sarà, dunque, meno incline a guadagnare peso di chi è geneticamente predisposto a mangiare. Se hai difficoltà a perdere peso, dunque, potrebbe essere scritto nei tuoi geni: basta pensare che il tasso di trasmissione dell’obesità è dello 0.70%.



Altre patologie nascoste - Non sempre l’acquisto o la perdita di peso dipende da ciò che si mangia: ci sono moltissime situazioni in cui sono gli ormoni a dettare legge. In particolare la tiroide – che è una ghiandola endocrina - potrebbe essere la diretta responsabile delle difficoltà nel dimagrire. La cosa migliore da fare è accettare il fatto che siamo tutte diverse. E, indipendentemente dal peso, niente può impedire a una persona di avere uno stile di vita sano e gratificante.