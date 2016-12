Erbe aromatiche; profumate e benefiche

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA –, la salvia è ricca di proprietà salutari; il timo ha virtù antisettiche, depurative, digestive e balsamiche, mentre il basilico rafforza il sistema nervoso.



LE PROPRIETA' - Il rosmarino è un antinfiammatorio e un disintossicante generale, rinforza il muscolo cardiaco, la circolazione, ma è anche un prezioso ingrediente tonico per il viso e per il corpo. La salvia ha tantissime proprietà: antinfiammatorie, balsamiche, espettoranti. Passando la foglia fresca direttamente sui denti si ottiene un buon effetto sbiancante. Il timo, invece, aiuta per aiutare le vie aeree e bronchiali, e può alleviare il mal di testa. Il basilico ha ottimi effetti digestivi e viene usato anche nei casi di ansia o insonnia, rafforza il sistema nervoso, utile nella tosse, bronchiti, asma. ll prezzemolo, infine, è un buon diuretico, aiuta la circolazione e ha un certo apporto di vitamina C. Aiuta a prevenire il diabete, asma e allevia alcuni disturbi legati al ciclo mestruale.



LA RICETTA: INVOLTINO ALLE ERBE (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) Battete finemente pochi grammi, in egual misura, di erbe aromatiche: origano, menta romana, prezzemolo, maggiorana, rosmarino. Nel frattempo fate un breve soffritto di aglio, olio e peperoncino. Quando questo sarà pronto, mettete a fiamma bassa per un paio di minuti quattro fettine di scamone tagliate fini: Quando sono cotte, avvolgetele come un involtino e presentatele sul piatto: le erbe saranno servite sull'involtino, ma anche attorno, con olio e sale. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Il modo migliore per gustare queste piante è a crudo: bruschetta calda, un filo di olio, due pomodori tagliati finemente per accompagnare le erbe e scoprirne i grandi sapori e le loro straordinarie proprietà.