Fitness: gli esercizi per un lato B da urlo

Lo sostiene Stefano Catalano, Personal Trainer del Move-It Healt Fitness Club di Legnano, il quale ci propon e una sequenza di esercizi mirati, perfetti per garantirsi un lato B tonico e a prova di jeans.



SLANCI – Mettetevi nella classica posizione carponi, con i palmi delle mani e le ginocchia poggiate per terra. Espirando, distendete il ginocchio all'indietro, mantenendo la gamba in leggera flessione. Questo permetterà di mantenere in tensione il muscolo. Fate attenzione a non inarcare la zona lombare. Fate 20 ripetizioni per gamba, riposate 30 secondi e ripetete per 3 volte.



SLANCI LATERALI – Sempre nella posizione carponi, ad ogni espirazione ruotare l'anca verso l'esterno, mantenendo la gamba in flessione. Tre serie da 20 ripetizioni per gamba e il risultato è garantivo. Oltre che decisamente visibile



SLANCI LATERALI IN PIEDI - In piedi, appoggiatevi con le mani ad un supporto. Partendo da questa posizione, sollevare lateralmente una gamba, mantenendola in leggera flessione, poi tornate alla posizione di partenza. 25 ripetizioni per gamba da ripetere 3 volte.



PONTE – Terminiamo la sessione di allenamento con il ponte. Sdraiatevi a terra, supini, con le braccia aderenti al pavimento. Avvicinate i piedi al bacino, e sollevate i glutei da terra spingendo il bacino verso l'alto. Sostare qualche secondo nel punto più alto (senza staccare i talloni o inarcare la zona lombare) e contraendo il più possibile i glutei. 40 ripetizioni da ripetere 3 volte. Se poi volete aumentare la difficoltà dell'esercizio, eseguite il movimento su una gamba sola.



