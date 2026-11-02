L'allarme è stato lanciato subito, ma risulta ancora attivo e in rapida crescita, a distanza di quale giorno dall'apertura, il gruppo Telegram del sito sessista Phica.eu chiuso nell'agosto del 2025 e finito in un'indagine della procura di Roma per revenge porn. Lo scandalo che portò a quella censura poco più di un anno fa non ha, dunque, impedito che foto e video spesso rubati di donne ignare, amiche, mogli, fidanzate, famose e non, riprese in atteggiamenti intimi, tornassero a circolare con la conseguente valanga di commenti beceri che accompagna i messaggi. Ma stavolta su un gruppo Telegram, denominato, non a caso, "Phica. La rinascita". La scelta, comunque, di tornare ma scegliendo la piattaforma di messaggistica istantanea pensata da Pavel Durov non è casuale. In questo modo, infatti, sarebbe più difficile risalire ad amministratori e creatori della chat, per la natura stessa di Telegram e delle sue politiche di privacy.