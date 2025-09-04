Torino, street artist tappezza le strade con le foto degli utenti dei siti sessisti

"I protagonisti diventano loro: i mariti, esposti sulla pubblica piazza senza autorizzazione, con volti e contesti leggermente alterati - ha spiegato l'artista al Corriere della Sera -. L'opera mette in discussione il concetto di possesso e il doppio standard sociale, ricordando il caso della maestra licenziata per la sua attività su OnlyFans: mentre le donne vengono punite e stigmatizzate, gli uomini raramente subiscono conseguenze. "Mio marito" diventa così un atto di resistenza e di riequilibrio simbolico". I manifesti sono stati affissi a Torino in lungo Dora Siena 108 e corso Regina Margherita 50.



