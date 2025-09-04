Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
l'opera "mio marito"

Torino, street artist tappezza le strade con le foto degli utenti dei siti sessisti

Andrea Villa "vendica" così le donne vittima del portale "Mia Moglie" rendendo pubblici gli scatti privati degli uomini iscritti al sito

04 Set 2025 - 15:53
© Instagram

© Instagram

Andrea Villa, lo street artist considerato il "Banksy italiano", vendica le donne vittime del portale "Mia Moglie", tappezzando Torino con le foto private degli iscritti, rubando i loro scatti prima che il sito fosse oscurato. Villa usa l'arte, capovolgendo l'oggetto del desiderio (il carnefice che diventa vittima), per dare una lezione ed esporre allo sguardo pubblico gli uomini che facevano parte del forum invertendo i ruoli. 

Leggi anche

Siti sessisti, la Procura di Roma apre fascicolo per revenge porn: verso una maxi inchiesta

Leggi anche

Siti sessisti, Bernardini de Pace: "Le vittime del gruppo 'Mia moglie' non denunciano"

L'opera mette in discussione il doppio standard sociale

 "I protagonisti diventano loro: i mariti, esposti sulla pubblica piazza senza autorizzazione, con volti e contesti leggermente alterati - ha spiegato l'artista al Corriere della Sera -. L'opera mette in discussione il concetto di possesso e il doppio standard sociale, ricordando il caso della maestra licenziata per la sua attività su OnlyFans: mentre le donne vengono punite e stigmatizzate, gli uomini raramente subiscono conseguenze. "Mio marito" diventa così un atto di resistenza e di riequilibrio simbolico". I manifesti sono stati affissi a Torino in lungo Dora Siena 108 e corso Regina Margherita 50.

  

Ti potrebbe interessare

torino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema