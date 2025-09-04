Web, immagini di videosorveglianza trafugate a centri estetici o abitazioni in un portale: c'era anche il tariffario

Un portale, facilmente accessibile attraverso i motori di ricerca, con migliaia di registrazioni audiovideo trafugate illecitamente da oltre 2.000 videocamere di sorveglianza all'interno di abitazioni, centri estetici o studi medici, è stato scoperto dalla trevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group. L'a società lo ha segnalato alle autorità e ora sul caso indaga la polizia postale.