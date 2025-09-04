Web, immagini di videosorveglianza trafugate a centri estetici o abitazioni in un portale: c'era anche il tariffario

La polizia postale indaga sul caso segnalato alle autorità da un'azienda trevigiana che si occupa di cybersecurity
© Ufficio stampa
Un portale, facilmente accessibile attraverso i motori di ricerca, con migliaia di registrazioni audiovideo trafugate illecitamente da oltre 2.000 videocamere di sorveglianza all'interno di abitazioni, centri estetici o studi medici, è stato scoperto dalla trevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group. L'a società lo ha segnalato alle autorità e ora sul caso indaga la polizia postale.
Attivo almeno da dicembre 2024, il portale consente di visualizzare gratuitamente brevi estratti delle registrazioni, offrendo anche la possibilità di acquistare l'accesso alla videocamera per ulteriori contenuti o per ottenerne il controllo. Il prezzo per ciascuna varia da circa 20 a 575 dollari.
