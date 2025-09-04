Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
coinvolte le procure di roma e firenze

Siti sessisti, ora le inchieste sono due

Diversi reati ipotizzati, centinaia di denunce di donne immortalate e commentate volgarmente online, migliaia di utenti delle pagine incriminate che rischiano di finire coinvolti in una maxi inchiesta

di Cristiano Puccetti
04 Set 2025 - 13:55
01:27 

Due indagini aperte da due procure, diversi reati ipotizzati, centinaia di denunce di donne immortalate e commentate volgarmente sui siti sessisti, migliaia di utenti delle pagine incriminate che rischiano di finire coinvolti in una maxi inchiesta. Spunta anche una nuova pagina "Mia moglie 2", a conferma che il fenomeno va avanti e si rigenera come un fiume carsico che scorre nel web. Nelle ultime ore Bossmiao, questo il nick name che ha tradito Vittorio Vitiello, individuato grazie anche alla sua passione per i gatti, ha consegnato alla polizia postale tutti i codici identificativi degli iscritti alla pagina che gestiva appoggiandosi a server russi e cinesi. Così è partita la caccia on line degli utenti che hanno condiviso materiale privato e che, con i loro commenti, hanno istigato a reati come la violenza sessuale.

sessismo
online

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri