Siti sessisti, ora le inchieste sono due

Diversi reati ipotizzati, centinaia di denunce di donne immortalate e commentate volgarmente online, migliaia di utenti delle pagine incriminate che rischiano di finire coinvolti in una maxi inchiesta
Due indagini aperte da due procure, diversi reati ipotizzati, centinaia di denunce di donne immortalate e commentate volgarmente sui siti sessisti, migliaia di utenti delle pagine incriminate che rischiano di finire coinvolti in una maxi inchiesta. Spunta anche una nuova pagina "Mia moglie 2", a conferma che il fenomeno va avanti e si rigenera come un fiume carsico che scorre nel web. Nelle ultime ore Bossmiao, questo il nick name che ha tradito Vittorio Vitiello, individuato grazie anche alla sua passione per i gatti, ha consegnato alla polizia postale tutti i codici identificativi degli iscritti alla pagina che gestiva appoggiandosi a server russi e cinesi. Così è partita la caccia on line degli utenti che hanno condiviso materiale privato e che, con i loro commenti, hanno istigato a reati come la violenza sessuale.
