Siti sessisti, ora le inchieste sono due

Due indagini aperte da due procure, diversi reati ipotizzati, centinaia di denunce di donne immortalate e commentate volgarmente sui siti sessisti, migliaia di utenti delle pagine incriminate che rischiano di finire coinvolti in una maxi inchiesta. Spunta anche una nuova pagina "Mia moglie 2", a conferma che il fenomeno va avanti e si rigenera come un fiume carsico che scorre nel web. Nelle ultime ore Bossmiao, questo il nick name che ha tradito Vittorio Vitiello, individuato grazie anche alla sua passione per i gatti, ha consegnato alla polizia postale tutti i codici identificativi degli iscritti alla pagina che gestiva appoggiandosi a server russi e cinesi. Così è partita la caccia on line degli utenti che hanno condiviso materiale privato e che, con i loro commenti, hanno istigato a reati come la violenza sessuale.