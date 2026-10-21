Mafia, scoperta la "banca occulta" della criminalità organizzata: 30 arresti

Una vera e propria "banca occulta" al servizio della criminalità organizzata, capace di movimentare decine di milioni di euro attraverso operazioni di riciclaggio internazionale e fatturazioni false. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza nell'ambito di una vasta inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, che ha portato a 30 misure cautelari tra Italia, Spagna e Svizzera e a sequestri per oltre 21 milioni di euro. Nell'indagine risultano coinvolti esponenti di tre diverse realtà mafiose: 'ndrangheta, camorra e cosiddetta "Quarta mafia", espressione con cui viene indicata la criminalità organizzata foggiana.