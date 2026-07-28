L'agguato nel quartiere Libertà di Bari, non lontano dalla casa di Muserra, è avvenuto pochi giorni dopo quello che aveva portato al ferimento di Antonello Sinibaldi, 19 anni, eseguito con le stesse modalità il 9 aprile davanti a una sala giochi nel rione Carrassi. Per i due fatti, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Strambelli, detto "il pappagallo", e per Raggi, accusati di lesioni personali e porto di arma da sparo, reati aggravati dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, entrambe le vittime farebbero parte della fazione del San Paolo, che avrebbero cercato - secondo la fazione opposta del clan del Libertà - di espandersi nel mercato della droga in mano ai rivali, tra cui ci sarebbero gli aggressori.

