Bari, arrestati 11 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: è in corso una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, condotta congiuntamente dalla Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale Bat, che ha portato all'arresto di 11 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio e al fermo di altri 3. Proseguono intanto perquisizioni e controlli su larga scala, eseguiti con il concorso di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Lello Capriati, nipote dello storico boss Tonino, fu ucciso a colpi di pistola la sera del 1 aprile 2024 a Torre a Mare, a Bari. Filippo Scavo, ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, durante una sparatoria in una discoteca di Bisceglie, era invece ritenuto vicino al clan mafioso Strisciuglio.

