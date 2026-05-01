Nel rione Carbonara

Bari, trovato in un negozio il cadavere di un uomo scomparso da un mese

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato portato via dai carabinieri per essere interrogato. Si attende l'esame del medico legale per stabilire la possibile causa della morte

01 Mag 2026 - 15:56
© Ansa

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Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di venerdì 1 maggio in un negozio nel rione Carbonara a Bari. Si tratta del 68enne Michelangelo Scamarcia: la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa da un mese. Sono in corso accertamenti coordinati dalla Procura di Bari e si attende l'esame del medico legale per avere le prime indicazioni sulla possibile causa della morte. Secondo quanto apprende l'Ansa, gli investigatori tenderebbero a escludere una morte naturale.

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Le indagini

 Sul posto ci sono i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari: hanno portato via un uomo, il titolare del negozio, probabilmente per interrogarlo. Mentre l'uomo entrava nell'auto di servizio, alcune persone, staccatesi dalla folla che si era radunata all'esterno del negozio, hanno tentato di scagliarsi contro di lui. I carabinieri lo hanno protetto e portato via.

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