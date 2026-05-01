Bari, trovato in un negozio il cadavere di un uomo scomparso da un mese

Sul posto ci sono i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari: hanno portato via un uomo, il titolare del negozio, probabilmente per interrogarlo. Mentre l'uomo entrava nell'auto di servizio, alcune persone, staccatesi dalla folla che si era radunata all'esterno del negozio, hanno tentato di scagliarsi contro di lui. I carabinieri lo hanno protetto e portato via.