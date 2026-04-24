Bari, muore a 17 anni dopo due operazioni ortopediche: aperta un'inchiesta

Si indaga a Bari sulla morte del giovane Gianvito Pascullo. Il ragazzo, 17 anni, è deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile all'ospedale San Paolo dove era stato ricoverato in seguito a un incidente con la moto a causa del quale aveva riportato una frattura scomposta alla tibia. Nel corso del ricovero il ragazzo era stato sottoposto a due interventi chirurgici che si sarebbero svolti senza complicazioni. Poi il malore improvviso e la morte per arresto cardiaco.