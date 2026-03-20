Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici

Sono due i medici indagati per la morte della neonata di due mesi, avvenuta nella mattina del 19 marzo presso l'ospedale "San Pio" di Benevento. L'avviso di garanzia è stato firmato dal sostituto della Procura della Repubblica di Benevento che, in seguito alla denuncia dei genitori alla polizia, ha aperto un fascicolo per far luce sulle cause del decesso. La bimba, affetta da un lieve problema cardiologico e per il quale veniva seguita al "Monaldi" di Napoli (l'ospedale dove è morto il piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore errato), era stata ricoverata la sera di mercoledì per poi essere dimessa.



Nel giro di qualche ora - a detta dei genitori - la neonata però aveva accusato problemi respiratori. Di qui una nuova corsa in ospedale dove dopo qualche ora il cuore della piccola aveva cessato di battere. I genitori, ricorda il loro legale Antonio Leone, intendono far luce al più presto sulla vicenda. Lunedì pomeriggio intanto verrà effettuata l'autopsia sul corpicino della bimba.