Benevento, neonata di due mesi muore in ospedale: sequestrata la cartella clinica

Una neonata di due mesi è morta all'ospedale San Pio di Benevento durante la notte: sull'accaduto la Procura ha aperto un fascicolo, in attesa che venga disposta l'autopsia. La piccola era giunta nel nosocomio mercoledì sera per una crisi respiratoria, per poi essere dimessa. Una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate e, quando è stata portata dai genitori nuovamente in ospedale, la bimba è deceduta, probabilmente per arresto cardiaco.