Benevento, neonata di due mesi muore in ospedale: sequestrata la cartella clinica
Era giunta nel nosocomio per una crisi respiratoria per poi essere dimessa. Sull'accaduto la Procura ha aperto un fascicolo
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Una neonata di due mesi è morta all'ospedale San Pio di Benevento durante la notte: sull'accaduto la Procura ha aperto un fascicolo, in attesa che venga disposta l'autopsia. La piccola era giunta nel nosocomio mercoledì sera per una crisi respiratoria, per poi essere dimessa. Una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate e, quando è stata portata dai genitori nuovamente in ospedale, la bimba è deceduta, probabilmente per arresto cardiaco.
I genitori, che hanno anche una gemellina, hanno denunciato il fatto in questura. La squadra mobile ha subito acquisito la cartella clinica per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. La salma della neonata è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale.