Lecce, tre pap test negativi ma il tumore c’era: donna muore a 47 anni e il laboratorio risarcisce la famiglia

Tre pap test risultati negativi, ma in realtà sbagliati. Un errore che avrebbe ritardato per anni la diagnosi di un tumore all’utero. Succede a Lecce, dove la famiglia di una donna di 47 anni, di origine albanese ma residente nel Salento, ha ottenuto un risarcimento di 300mila euro da un laboratorio diagnostico.



Gli esami, effettuati tra il 2016 e il 2019, avevano sempre escluso la presenza di lesioni. Solo molto tempo dopo, però, sarebbe emerso che quei referti non erano corretti. Nel frattempo la malattia aveva continuato a progredire fino alla diagnosi di carcinoma squamocellulare dell’utero. La donna si è sottoposta a lunghi cicli di chemioterapia, sia tradizionale sia sperimentale, ma le sue condizioni erano ormai compromesse: è morta nel novembre 2023. Per chiudere la vicenda ed evitare il processo, il laboratorio che aveva refertato i test ha scelto la strada della transazione economica con i familiari.