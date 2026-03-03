Tumore al seno, oltre un milione di casi in più entro il 2050
Secondo una ricerca "il 28% del carico globale della patologia è legato a sei fattori di rischio modificabili. Ecco quali sono
Per i prossimi venticinque anni il tumore al seno continuerà a rappresentare una delle principali minacce alla salute delle donne e il suo peso sarà destinato ad aumentare con una crescita di circa il 30% dei casi (un milione in più) e il raddoppio dei decessi a livello globale.
Tuttavia, la sua diffusione seguirà tendenze opposte nei Paesi ad alto reddito e in quelli poveri: da una parte l'incidenza rimarrà stabile e la mortalità continuerà a calare grazie ai progressi di screening, diagnosi e trattamento, dall'altra cresceranno sia incidenza sia mortalità. Sono i trend individuati da una ricerca realizzata da un consorzio internazionale e pubblicata sulla rivista The Lancet.
Ricercatori: "Tumore più diffuso"
"Il cancro al seno è il tumore più comune tra le donne in tutto il mondo. Quasi un caso di cancro su quattro, tra quelli diagnosticati a livello globale tra le donne nel 2023, era al seno", sottolineano i ricercatori. Secondo lo studio, nel 2023 sono stati 2,3 milioni le nuove diagnosi di cancro al seno e 764mila i decessi. Rispetto al 1990 si è registrato una crescita del 16,4% dei nuovi casi a cui è però corrisposto un declino del 5,3% della mortalità.
Le disuguaglianze tra le varie zone
Se queste sono le tendenze generali, osservano i ricercatori, il quadro cambia molto se si osservano separatamente le diverse aree del pianeta. Infatti, se i nuovi casi sono rimasti pressoché stabili nei Paesi ad alto reddito, in quelli a basso reddito l'incidenza è più che raddoppiata. Specularmente, la mortalità è calata di quasi il 40% nei Paesi ricchi e raddoppiata in quelli più poveri. Sono queste dinamiche, secondo lo studio, che porteranno i casi di tumore al seno a crescere di circa il 30% fino al 2025, raggiungendo i 3,56 milioni di casi annui; si stima che i decessi raddoppieranno, toccando la cifra di 1,37 milioni.
Casi in aumento nelle donne giovani
Preoccupa inoltre la crescita dei tumori del seno nelle donne giovani: dal 1990 i casi nelle under-55 sono aumentati del 29%. Determinante potrebbero essere i fattori di rischio. Da questo punto di vista, lo studio mostra che il 28% del carico globale legato al cancro al seno (6,8 milioni di anni di vita in salute persi) è legato a sei fattori di rischio modificabili. Il primo (11%) è l'elevato consumo di carne rossa, seguito dal fumo (8%) e dagli alti livelli di zuccheri nel sangue.