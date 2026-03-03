Tumore al seno, oltre un milione di casi in più entro il 2050

Tuttavia, la sua diffusione seguirà tendenze opposte nei Paesi ad alto reddito e in quelli poveri: da una parte l'incidenza rimarrà stabile e la mortalità continuerà a calare grazie ai progressi di screening, diagnosi e trattamento, dall'altra cresceranno sia incidenza sia mortalità. Sono i trend individuati da una ricerca realizzata da un consorzio internazionale e pubblicata sulla rivista The Lancet.