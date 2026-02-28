Tumore al seno: in Italia prima operazione senza incisione della mammella e con paziente sveglia

"La tecnica - fanno sapere dello stesso Policlinico - prevede una piccola incisione di circa tre centimetri a livello dell'ascella, evitando tagli sulla mammella. L'intervento viene effettuato con strumenti endoscopici mini-invasivi, preservando l'integrità cutanea del seno e garantendo un risultato estetico particolarmente favorevole. L'anestesia loco-regionale consente alla paziente di evitare l'anestesia generale e l'intubazione. Questo significa un recupero più rapido, minore stress per l'organismo e ritorno alle normali funzioni già pochi minuti dopo la fine della procedura. La paziente è stata dimessa entro 24 ore".