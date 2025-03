"Il cibo come alleato": un libro che unisce scienza e gusto nella lotta contro il cancro

i 22 piatti presenti nel libro sono stati sviluppati con un'attenzione particolare ai bisogni specifici dei pazienti oncologici. Per questo, le ricette sono divise in quattro capitoli che corrispondono ai principali effetti collaterali delle cure: anoressia, nausea e vomito, mucosite e alterazione del gusto. Alcuni piatti, come i fusilli su caponata di melanzane e zucchine con pomodoro, sono stati pensati per stimolare l’appetito e apportare fibre benefiche per la digestione. Il gazpacho di pomodoro e mango, grazie al suo gusto fresco e leggero, è ideale per chi soffre di alterazioni del gusto durante le terapie. Per contrastare la nausea invece, vengono proposti piatti dal sapore delicato e dalle consistenze morbide, come un’insalata di farro con verdure o il couscous vegetariano. Per chi soffre di mucosite, una condizione che può rendere particolarmente difficile il mangiare, ricette come il flan di parmigiano al limone in salsa di carote o il budino di pane offrono un'alternativa nutriente e di facile assunzione. Pur avendo un tocco gourmet, le ricette si distinguono per la loro semplicità di esecuzione senza rinunciare al piacere del gusto e della convivialità, due elementi cardine per Academia Barilla, che dal 2004 si impegna a promuovere un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano.

“Abbiamo lavorato per creare ricette buone e facilmente adattabili alle esigenze dei pazienti, mantenendo qualità e gusto” – ha dichiarato lo chef di Academia Barilla Marcello Zaccaria – “Lavorare sul libro è stato un viaggio che ha unito la passione per la cucina alla responsabilità di offrire un supporto concreto a chi affronta un percorso di cura oncologica. Sin dalla sua fondazione nel 2004, Academia Barilla ha perseguito l’obiettivo di preservare e diffondere la cultura gastronomica italiana, unendo tradizione e innovazione con un’attenzione costante alla qualità degli ingredienti e al benessere delle persone. Il progetto si inserisce perfettamente in questa missione e rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra il mondo della cucina e quello della medicina possa portare a risultati tangibili per la salute e la qualità della vita. La speranza di Academia Barilla è che questo volume possa diventare una risorsa utile per chiunque desideri avvicinarsi a un’alimentazione consapevole, dimostrando che il cibo può essere un vero alleato nel percorso di cura e di benessere.”