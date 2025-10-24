Sneakers, una capsule speciale per sostenere la ricerca sul tumore al seno

Inoltre, a supporto del progetto, è nata anche "My Marks, My Story. Axept it", la campagna creativa ideata dallo stesso marchio di sneakers per celebrare ogni segno sulla pelle come parte di un percorso personale e autentico. "Il concept, che unisce arte, tecnologia e consapevolezza, è stato interamente realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale, utilizzata per reinterpretare visivamente le cicatrici come forme di bellezza e rinascita - spiega Alessandro Carboni, direttore marketing di Axept -. È una narrazione che unisce tecnologia e umanità, e rappresenta pienamente il Dna del brand". L'AI diventa, così, uno strumento espressivo e narrativo per raccontare storie vere di forza e trasformazione, dove ogni segno diventa un racconto di identità, coraggio e rinascita. Il percorso di comunicazione è, inoltre, accompagnato da testimonianze reali provenienti sia dal mondo della ricerca che da personaggi pubblici come Sonia Bruganelli, Rachele Sangiuliano, Dj Ringo e altri ancora, che condivideranno esperienze e riflessioni sul tema della prevenzione e della rinascita personale.