Sneakers, una capsule speciale per sostenere la ricerca sul tumore al seno

Puntale in pelle come una cicatrice, simbolo di forza e rinnovata speranza. La collaborazione tra Axept e Fondazione IEO-Monzino nel mese della prevenzione
La Marks Capsule Collection, nata dalla collaborazione tra Axept e Fondazione IEO-Monzino per la campagna Follow the Pink © Ufficio stampa
Una linea esclusiva di sneakers in edizione limitata, caratterizzata da un dettaglio simbolico: il puntale in pelle, concepito come segno visibile di cicatrici trasformate in forza e rinnovata speranza, emblema di resilienza e rinascita dopo gli interventi legati al tumore al seno. È la Marks Capsule Collection, cuore della collaborazione tra il brand italiano Axept e la Fondazione IEO-Monzino ETS, nata in occasione della campagna Follow the Pink, progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul carcinoma mammario.
"La nostra Marks Capsule Collection vuole raccontare la forza di chi affronta il percorso della malattia trasformando una cicatrice in simbolo di vita e speranza - spiegano i fondatori di Axept Matteo Margini e Giuseppe Galasso -. La sneaker diventa così un ponte tra estetica e significato, e uno strumento per sostenere chi lavora ogni giorno nella ricerca". La partnership, che prende il via da questo ottobre fino a maggio 2026, abbraccia due momenti chiave dell’anno: il mese della prevenzione del tumore al seno (che è, appunto, ottobre) e la Giornata mondiale sul tumore ovarico (che ricorre a maggio). L'iniziativa prevede che una parte dei ricavi derivanti da questa capsule speciale sia destinata a supportare la Fondazione che sostiene i progetti di ricerca e di cura dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e del Centro Cardiologico Monzino, eccellenze riconosciute a livello internazionale. Le sneakers sono disponibili esclusivamente sull’e-commerce Axept, brand italiano nato per ridefinire i confini dell’inclusività nella moda, unendo design, innovazione e impegno sociale.
© Ufficio stampa
La campagna creativa "My Marks, My Story. Axept it"
Inoltre, a supporto del progetto, è nata anche "My Marks, My Story. Axept it", la campagna creativa ideata dallo stesso marchio di sneakers per celebrare ogni segno sulla pelle come parte di un percorso personale e autentico. "Il concept, che unisce arte, tecnologia e consapevolezza, è stato interamente realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale, utilizzata per reinterpretare visivamente le cicatrici come forme di bellezza e rinascita - spiega Alessandro Carboni, direttore marketing di Axept -. È una narrazione che unisce tecnologia e umanità, e rappresenta pienamente il Dna del brand". L'AI diventa, così, uno strumento espressivo e narrativo per raccontare storie vere di forza e trasformazione, dove ogni segno diventa un racconto di identità, coraggio e rinascita. Il percorso di comunicazione è, inoltre, accompagnato da testimonianze reali provenienti sia dal mondo della ricerca che da personaggi pubblici come Sonia Bruganelli, Rachele Sangiuliano, Dj Ringo e altri ancora, che condivideranno esperienze e riflessioni sul tema della prevenzione e della rinascita personale.