Una sfilata vera ma diversa dalle altre. Protagonisti modelle e modelli, infermiere e infermieri, che hanno calcato una passerella allestita per la prima volta all'interno del chiostro dell'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Uno spazio pubblico dedicato alla cura, trasformato in palcoscenico per una serata che ha visto insieme moda, musica, teatro e danza per "We Breast: Malattia - Cultura - Bellezza", evento a scopo benefico per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria: il tumore al seno, che rappresenta circa il 30% di tutte le neoplasie che colpiscono la popolazione femminile e che ancora nel 2024 si è confermato in assoluto quello più frequentemente diagnosticato in Italia, con oltre 53.600 casi.