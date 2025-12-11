In Europa almeno 197 bambini nati da un donatore di sperma a rischio cancro

Scoperta shock in Europa. Lo sperma di un donatore affetto da una grave mutazione genetica, tale da accrescere enormemente il rischio di cancro, è stato commercializzato in Danimarca da una nota banca del seme, contribuendo negli anni a far nascere in giro per il Vecchio Continente quasi 200 bambini: alcuni dei quali nel frattempo colpiti dal male e già morti da piccoli. La rivelazione è il frutto di un'inchiesta condotta sotto il cappello dello European Broadcasting Union's Investigative Journalism Network da 14 emittenti televisive di vari Paesi, fra cui la britannica Bbc. I risultati hanno fatto emergere come il numero registrato di bambini concepiti con il seme di questo anonimo donatore - inconsapevole a quanto pare della tara che lo riguardava - abbia raggiunto nel tempo, durante i 17 anni in cui è rimasto disponibile nei congelatori, almeno quota 197. Donatore per modo di dire, visto che il protagonista della vicenda è stato individuato come un ex studente il quale, a partire dal 2005, era stato regolarmente pagato dalla Denmark's European Sperm Bank (nel pieno rispetto della normativa in vigore nel Paese scandinavo).