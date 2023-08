Usa, ragazza di 20 anni nata da un donatore di sperma scopre di avere 65 fratellastri dopo il test del Dna

Sparsi in vari Stati

La 20enne considera i suoi fratellastri come un "gruppo di supporto" e comunica regolarmente con loro attraverso una chat, nella quale si parla di tutto. Sei di loro vivono in Maryland e per Brenna è stato facile incontrarli. Altri sono sparsi in diversi Stati e alcuni si trovano addirittura in Canada. La giovane, rimasta colpita dall'esperienza "positiva e di supporto", ha incoraggiato tutti coloro che si trovano in situazioni simili a non aver paura e a cercare di conoscere eventuali fratellastri sparsi in tutto il Paese.