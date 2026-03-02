La tragedia

Lecce, malore a scuola: 11enne muore poco dopo in casa

Il bambino avrebbe perso i sensi, vani i tentativi di rianimarlo in ospedale 

02 Mar 2026 - 17:11
© ansa

© ansa

Un bambino di 11 anni è morto in casa a Lecce in seguito a un malore. A quanto si apprende, il piccolo, di origini senegalesi, si sarebbe sentito male a scuola. La dirigente ha allertato il padre che è andato a prenderlo. Una volta a casa, l'undicenne si sarebbe sentito male di nuovo in bagno, perdendo i sensi. Vano l'intervento dei soccorritori del 118 e la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove gli operatori sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
lecce
malore

Sullo stesso tema