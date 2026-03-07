Lecce, propone sesso al figlio dell'amante: 30enne indagata per adescamento di minori

Social vietati ai minori: i progetti di legge in Europa
"Non dirlo a papà", l'invito che accompagnava la richiesta erotica inviata via Whatsapp dalla donna al ragazzo di 16 anni
"Vuoi fare sesso con me?"; "Vediamoci e facciamo insieme quelle cose belle che fanno le donne e gli uomini ma non dire niente a papà". Questo il tenore della chat erotica che una trentenne della provincia di Lecce intratteneva con il figlio 16enne dell'amante. Il giovane, respingendo le avances della donna, ha riferito tutto alla madre, che allo stesso tempo ha scoperto anche il tradimento del marito con la mittente delle proposte hot al figlio. Per lei è scattata la denuncia e, ora, a quanto scrive La Repubblica, la 30enne sarebbe indagata per adescamento di minori.
Le indagini, partite a novembre a seguito della denuncia alla quale erano allegati i contenuti hot della chat, hanno portato alla consulenza tecnica sui telefoni dell'amante e del 16enne da parte di un perito informatico incaricato. L'adescamento di minorenni è punito con la pena da uno a 3 anni reclusione.
Nel frattempo, la famiglia del 16enne è andata all'aria e il padre, stando sempre a La Repubblica, avrebbe abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con la 30enne, ora indagata dalla procura di Lecce.