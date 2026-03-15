Rimini, muore bimba di 4 anni: era stata dimessa poco prima dall'ospedale
I parametri vitali erano stabili, nessuna traccia di infezione e inizialmente la temperatura si era abbassata. Poi il peggioramento: indagini in corso
© Istockphoto
Una bambina di quattro anni è deceduta nella notte all'ospedale Infermi di Rimini, dopo essere stata dimessa poche ore prima dalla stessa struttura. La piccola, di nazionalità ucraina, era stata accompagnata dai genitori venerdì sera, intorno alle 21.30, all'ambulatorio di urgenza pediatrica per un episodio febbrile insorto nel tardo pomeriggio, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino. All'arrivo in ospedale le sue condizioni generali risultavano nella norma: i parametri vitali erano regolari così come le funzionalità cardiovascolari, respiratorie, addominali e neurologiche. Anche gli esami del sangue non avevano mostrato segnali di infezioni rilevanti e, dopo la somministrazione di paracetamolo, la febbre si era rapidamente abbassata.
Il peggioramento repentino
Nonostante il miglioramento, i medici avevano deciso di tenerla in osservazione per alcune ore, dimettendola poi intorno alle 00.45. Nella mattinata successiva, però, i sintomi della bambina sono improvvisamente peggiorati. I genitori hanno così contattato il 118 e la bambina è stata trasportata nuovamente al pronto soccorso, dove è arrivata verso le 6.35. Un'équipe composta anche da un rianimatore e da un pediatra ha tentato di rianimare la piccola per oltre un'ora, senza successo. Saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per chiarire le cause del repentino peggioramento e del decesso. Non è escluso che la Procura possa disporre l'autopsia.