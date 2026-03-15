Nonostante il miglioramento, i medici avevano deciso di tenerla in osservazione per alcune ore, dimettendola poi intorno alle 00.45. Nella mattinata successiva, però, i sintomi della bambina sono improvvisamente peggiorati. I genitori hanno così contattato il 118 e la bambina è stata trasportata nuovamente al pronto soccorso, dove è arrivata verso le 6.35. Un'équipe composta anche da un rianimatore e da un pediatra ha tentato di rianimare la piccola per oltre un'ora, senza successo. Saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per chiarire le cause del repentino peggioramento e del decesso. Non è escluso che la Procura possa disporre l'autopsia.