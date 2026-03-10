Muore durante la corsa in ospedale sull’auto della figlia, ora indagata per omicidio | Il sindaco di Vieste: "Siamo basiti"
Giuseppe Nobiletti interviene, in diretta, a "Mattino Cinque": "Mi sarei comportato nello stesso modo"
© Da video
Nel pronto soccorso di Vieste non era disponibile alcuna ambulanza per trasferire una paziente all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Così, il 31 agosto dello scorso anno, la figlia decise di accompagnare la madre con la propria auto, nella speranza di raggiungere rapidamente una struttura più attrezzata. Durante il tragitto, però, la situazione precipitò: Antonia Notarangelo, 78 anni, morì prima di arrivare a destinazione. Un episodio drammatico che aveva già scosso profondamente la comunità garganica e che ora torna al centro dell’attenzione giudiziaria.
La procura di Foggia ha infatti disposto la riesumazione della salma per effettuare un’autopsia e chiarire le cause del decesso, oltre a verificare eventuali responsabilità legate all’assistenza sanitaria ricevuta nelle ore precedenti.
L’inchiesta coinvolge quattro persone, tutte indagate per concorso in omicidio colposo: tre operatori sanitari e, in modo sorprendente, anche la figlia della vittima, che aveva tentato di soccorrere la madre con i mezzi a sua disposizione.
La notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati della donna ha lasciato attonito Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, che in diretta a "Mattino Cinque" ha espresso il sentimento diffuso tra i cittadini.
"Questa notizia ci ha lasciato tutti un po' basiti", afferma. "Io, al posto della figlia, avrei fatto la stessa cosa. Non solo ha perso la mamma, ma ora si ritrova anche indagata per omicidio. È una situazione che ci addolora profondamente".