Foggia, donna morì durante il trasporto in ospedale: la salma verrà riesumata

Il conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico è stato fissato per il 17 marzo, contestualmente allo svolgimento dell'autopsia. "Al fine di determinare le cause del decesso e riscontrare eventuali violazioni di cautele doverose o di regole precauzionali di condotta nell'approccio diagnostico e terapeutico e nell'assistenza al paziente, rilevato che il suddetto accertamento è urgente, in quanto verte su cosa suscettibile di modificazione nel tempo e non è altresì ripetibile". Undici persone si sono costituite parte offesa nel procedimento, tutti familiari dell'anziana defunta.