Foggia, donna morì durante il trasporto in ospedale: la salma verrà riesumata
Secondo una prima ricostruzione l'anziana sarebbe stata trasportata in auto e non in ambulanza perché non sarebbero stati disponibili veicoli d'emergenza al momento del malore
© Ansa
Sarà riesumata la salma dell'anziana morta lo scorso 31 agosto a Vieste, nel foggiano, durante il trasporto in ospedale. Lo ha deciso il sostituto procuratore della città, Matteo Stella, che ha iscritto nel registro degli indagati la figlia della vittima e tre sanitari con l'accusa di concorso in omicidio colposo. La donna, 76 anni, dopo aver accusato un malore si trovava a bordo di un'auto guidata dalla figlia per raggiungere l'ospedale di San Giovanni Rotondo, dopo aver atteso oltre un'ora al pronto soccorso del nosocomio di Vieste.
La vicenda
Stando alla ricostruzione dell'epoca, denunciata anche in una lettera aperta scritta dal figlio della donna, la 76enne morì mentre la figlia la stava accompagnando in auto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dopo aver atteso oltre un'ora al pronto soccorso di Vieste dove i sanitari non avrebbero rilevato la gravità della situazione. La scelta di portare la donna in macchina e non in ambulanza sarebbe derivata dal fatto che tra Vieste e Peschici, in quel momento, non sarebbe stato disponibile nessun veicolo d'emergenza.
L'esame autoptico
Il conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico è stato fissato per il 17 marzo, contestualmente allo svolgimento dell'autopsia. "Al fine di determinare le cause del decesso e riscontrare eventuali violazioni di cautele doverose o di regole precauzionali di condotta nell'approccio diagnostico e terapeutico e nell'assistenza al paziente, rilevato che il suddetto accertamento è urgente, in quanto verte su cosa suscettibile di modificazione nel tempo e non è altresì ripetibile". Undici persone si sono costituite parte offesa nel procedimento, tutti familiari dell'anziana defunta.