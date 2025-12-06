Genova, morta in sala operatoria: una lettera anonima fa aprire l'inchiesta

Una lettera anonima inviata alla Procura di Genova ha fatto aprire una indagine per la morte di una donna di 62 anni avvenuta mentre veniva operata al bacino all'Ospedale San Martino. Sono quatto i medici indagati per omicidio colposo dalla pm Arianna Ciavattini. L'inchiesta è partita dopo la segnalazione da parte del mittente anonimo, che ha descritto quanto sarebbe successo in sala operatoria. I parenti avevano già fatto seppellire la donna, ma il corpo è stato riesumato per consentire di effettuare l'autopsia.