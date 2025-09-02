Anziana muore a Vieste, la denuncia della famiglia: "Ha atteso un'ora al pronto soccorso, ci hanno detto che non era grave"

A denunciare l'accaduto in una lettera aperta è Pasquale Ciuffreda, il figlio della donna deceduta nella notte tra sabato e domenica. Stando al suo racconto, quando la mamma si è sentita male e lui ha chiamato il 118, gli è stato riferito "che tutte le ambulanze di Vieste erano occupate". "Dovevamo aspettare quella di Peschici - racconta Ciuffreda - il cui personale però ci ha poi consigliato di trasportarla in pronto soccorso a Vieste". Qui la donna è arrivata accompagnata dalla figlia, ma - sempre secondo quanto riferito dalla famiglia - non sarebbe stato presente nessun medico per visitarla e il personale avrebbe consigliato di riportarla il giorno seguente qualora le condizioni si fossero aggravate.