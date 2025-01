Salerno, 94enne resta su una barella del 118 per oltre 60 ore

Nel frattempo, però, le ambulanze non possono allontanarsi, fino a quando non recuperano la propria barella. "Finalmente la nonnina che era adagiata da diverse ore sulla autocaricante del 118 ha trovato una barella 'più comoda' nel pronto soccorso", ha fatto sapere Nessuno Tocchi Ippocrate. "Per noi non è una bella notizia in quanto è un fenomeno che si ripeterà ovunque e quotidianamente in Campania, per noi è solo un sollievo sapere che la povera signora ha trovato un po' di comfort in più. Mai più".