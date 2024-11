Malasanità, a un 83enne di Sondrio visita dermatologica urgente fissata nel 2027

Roberto vive in Valtellina, in provincia di Sondrio, e ha bisogno di cure. La sanità pubblica, però, non riesce a fissargli una visita prima del 2027, nonostante il medico abbia segnalato una priorità di 30 giorni per la sua malattia. "Prendo 700 euro di pensione", spiega l'uomo. E aggiunge: "Come faccio a pagarmi le visite private a 120 euro alla volta? Poi dopo vado a raccattare l'erba". Riguardo alla sua malattia spiega: "Mi prude il viso, certe volte mi dà fastidio e a volte c'è anche un po' di gonfiore. Le mani sono nere, perché sono così? Non credo di riuscire a non grattarmi per 2 anni".