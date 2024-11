Sciopero, Landini: "È arrivato il momento di una vera rivolta sociale"

Per Landini lo sciopero generale del 29 novembre "non è che l'inizio di una mobilitazione e di una battaglia perché il nostro obiettivo non è semplicemente migliorare o cambiare la legge di bilancio, il nostro obiettivo è cambiare e migliorare il nostro Paese". Anche, ha aggiunto, "attraverso l'uso dei referendum" perché "pensiamo che per difendere la libertà di esistere di chi per vivere ha bisogno di lavorare le persone debbono avere dei diritti".