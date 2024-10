Manovra, Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale il 29 novembre: "Legge inadeguata | Pronti alla revoca se il governo ci ascolta"

Il governo "ci convoca a cose già fatte - spiega il segretario generale della Cgil Maurizio Landini -. Noi chiediamo cambiamenti profondi e radicali alla Manovra, non piccoli aggiustamenti. Abbiamo proposte molto precise. Chiediamo di cambiare la Manovra e anche le altre leggi sbagliate fatte, come il collegato lavoro e il ddl Sicurezza. Da qui al 29 novembre abbiamo intenzione di chiedere al governo di cambiare la Manovra, l'atteggiamento verso le organizzazioni sindacali, di aprire confronti e trattative, e gireremo nel Paese per assemblee e luoghi di lavoro: bisogna cambiare le politiche economiche e sociali".