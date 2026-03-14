Salerno, infermieri girano un video osceno nelle corsie dell'ospedale: è polemica

Corse sui carrelli dei medicinali nei corridoi del pronto soccorso, sketch comici irrispettosi dei malati e perfino parole offensive nei confronti dei cadaveri. Il tutto, ripreso volontariamente in un video dagli autori dei gesti dissacranti, infermieri e operatori sanitari che lavorano proprio lì, nell'ospedale Ruggi di Salerno. Il video è stato reso pubblico attraverso il podcast Super Salerno, realizzato dall'associazione "Figli delle chiancarelle". Dopo la diffusione delle immagini, si sono subito scatenate le polemiche: in molti si sono chiesti se siano davvero lavoratori dell'ospedale, come sembra, e come sia possibile che non ci fosse nessun sistema di sorveglianza.