Pescara, muore per una meningite fulminante

Una donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. L'episodio è avvenuto sabato. La donna, manifestati i primi sintomi, è stata trasportata in ospedale dai familiari: avviati gli accertamenti, il quadro clinico è apparso subito gravissimo, fino al decesso, avvenuto nel giro di poche ore. Come da protocollo, la Asl di Pescara si è occupata del tracciamento dei contatti stretti della donna, che sono stati già individuati e sottoposti alla profilassi.