Caso di meningite nel Parmense, grave un adolescente

Un adolescente residente nel Parmense è risultato positivo alla meningite meningococcica. Il giovane è ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma: è in terapia intensiva, le sue condizioni sono giudicate gravi. Con l'obiettivo di prevenire la diffusione della malattia il servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl si è attivato per individuare i contatti stretti del ragazzo: familiari, personale scolastico, amici e compagni di scuola, che nelle ultime ore hanno iniziato a essere sottoposti a profilassi, cioè a terapia antibiotica. Stessa prevenzione è stata consigliata a chi ha usufruito con frequenza quotidiana di un servizio di trasporto pubblico insieme al giovane nella settimana dal 24 al 31 marzo: si tratta in buona parte di studenti che hanno preso l'autobus delle 7.05 da Sorbolo-Mezzani per San Secondo e quello di rientro alle 14.05 che parte da San Secondo per Sorbolo-Mezzani.