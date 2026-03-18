Gb, salgono a 20 i casi di meningite acuta
Una 21enne ricoverata: "Non ho visto più per due giorni, non ho ancora ripreso a camminare"
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È salito a 20 il bilancio dei casi di meningite acuta registrati nel sud dell'Inghilterra, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria della Gran Bretagna. "Alle 17 del 17 marzo, nove casi sono stati confermati in laboratorio e 11 segnalazioni restano sotto indagine", si legge nella nota diffusa dalle autorità sanitarie. Il focolaio si è sviluppato durante il fine settimana nell’area di Canterbury (partito da un locale notturno), coinvolgendo il campus della University of Kent e quattro scuole della zona. Due giovanissimi sono morti: le vittime sarebbero uno studente universitario di 21 anni e una ragazza di 13. Un primo caso è stato registrato anche a Londra.
Il ministro alla Sanità, Wes Streeting, ha parlato di una diffusione "senza precedenti", mentre i dirigenti ospedalieri la definiscono la peggiore mai vista. La direttrice dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), Susan Hopkins, ha parlato della possibilità che il focolaio sia sorto a seguito di un evento "super-diffusore". Tra i casi più gravi c'è quello di una bambina di nove mesi in condizioni critiche nonostante fosse vaccinata. Restano dubbi sull'origine del focolaio, mentre le autorità sono accusate di aver ritardato di due giorni l'allerta pubblica. La persona con i sintomi della malattia - scatenata soprattutto dal batterio meningococco B (MenB) - ricoverata in un ospedale di Londra proveniva dalla contea del Kent, dove da giorni si cerca di arginare il focolaio.
Il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha lanciato un invito alla calma ai microfoni della Bbc sottolineando che - a differenza di quanto riportano i media - il focolaio non viene trattato come un'emergenza nazionale ma la risposta viene gestita a livello nazionale. Intanto però vengono pubblicate le testimonianze shock degli studenti ricoverati dopo aver contratto la malattia, trasmissibile col contatto ravvicinato. Una di loro, la 21enne Annabelle Mackay, ha detto di aver perso la vista per due giorni e di non riuscire ancora a camminare. È previsto per oggi l'avvio del programma di vaccinazione mirata per 5.000 studenti nel Kent mentre finora sono state distribuite 2.500 dosi di antibiotici in via precauzionale.