Gran Bretagna, focolaio di meningite B a Canterbury: due morti e decine sotto osservazione

Il bilancio attuale parla di due vittime: uno studente universitario di 21 anni e una ragazza di 13. Almeno altri 11 giovani sono ricoverati in condizioni serie. Il focolaio si è sviluppato nell’area di Canterbury, coinvolgendo il campus della University of Kent e tre scuole della zona. Le attività scolastiche e universitarie sono state in gran parte sospese. Intanto centinaia di studenti si sono messi in fila per ricevere antibiotici a scopo precauzionale. Il servizio sanitario britannico sta contattando migliaia di persone per fornire indicazioni e proporre test preventivi.