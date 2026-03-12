Gli antibiotici cambiano il microbioma intestinale: l'impatto può durare fino a 8 anni

Precedenti studi epidemiologici avevano individuato un legame tra un uso eccessivo di questi farmaci spesso salvavita e un aumento del rischio di alcune malattie, come il diabete di tipo 2 e le infezioni gastrointestinali. Le motivazioni di queste osservazioni non sono del tutto chiare, evidenziano gli esperti, ma si pensa che i cambiamenti nel microbioma intestinale abbiano un ruolo. Tutto questo ha sollevato interrogativi sull'influenza a lungo termine degli antibiotici sul microbioma intestinale. Quella a breve termine è nota ed è significativa, ma finora non era chiaro per quanto tempo persistessero i cambiamenti provocati. Un team internazionale guidato dall'università svedese ha provato a colmare il gap.